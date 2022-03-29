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تقرير: المغرب والإمارات والبحرين طلبت من إسرائيل تزويدها بمنظومات دفاع جوي

أخبار العالم العربي

تقرير: المغرب والإمارات والبحرين طلبت من إسرائيل تزويدها بمنظومات دفاع جوي
Globallookpress
منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية
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أفادت صحيفة "غلوبس" نقلا عن مصادر إسرائيلية أن المغرب والإمارات والبحرين عرضت على تل أبيب بيعها وسائل قتالية دفاعية، مشيرة إلى أن تل أبيب تدرس هذه الطلبات.

وحسب الصحيفة، فإن الدولتين الخليجية طلبتا شراء منظومة القبة الحديدية ورادار "الصنوبر الأخضر" ومنظومة الصواريخ "حيتس" المضادة للصواريخ.

وقال مسؤول أمني إسرائيلي للصحيفة: "تلقت شركتان من كبار الشركات الأمنية الإسرائيلية بالإضافة إلى شركتين أصغر طلبات لشراء أنظمة القبة الحديدية"، مشيرا إلى أن المصادقة على الطلب حاليا بين يدي وزارة الدفاع.

المصدر: I24

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