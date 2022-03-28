شكري: حضورنا اجتماعات إسرائيل ليست لتشكيل تحالف ضد أي طرف

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن حضوره الاجتماع السداسي الذي عقد في النقب بإسرائيل يستهدف العمل على الدفع بجهود السلام وفي مقدمة ذلك نيل الشعب الفلسطيني حقوقه الشرعية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القطري عبد الرحمن آل ثاني بالقاهرة يوم الاثنين، أن هذه القضية وفكرة تعزيز السلام واستئناف المفاوضات الإسرائيلي الفلسطينية، أخذت حيزا كبيرا خلال هذا الاجتماع

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وشدد سامح شكري على أهمية العمل خلال المرحلة المقبلة على استمرار التهدئة وعدم اتخاذ إجراءات أحادية قد تؤدي إلى تصعيد ومراعاة الأوضاع الاقتصادية للشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن هناك تحديات تواجه المنطقة سواء كانت متصلة بقضايا الإرهاب والتطرف ومتصلة بالتعامل مع الاستقرار في المنطقة وأمنها بعيدا عن التدخلات من خارج المحيط الإقليمي المباشر والمؤثر في الأمن القومي لدول المنطقة.

وردا على إنشاء تحالف ضد إيران، أكد سامح شكري على أن مشاركة مصر في اجتماعات النقب ليست لإنشاء أي تحالف موجه ضد أي طرف.

وأوضح أن مصر تسعى لعلاقات تعاون وتفاهم ومبنية على أسس ميثاق الأمم المتحدة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، لكن ترصد في الوقت نفسه من لم يلتزم بهذه المبادئ في ظل استمرار التنسيق بين الأشقاء العرب.

المصدر: وسائل إعلام مصرية