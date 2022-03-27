العراق.. تدمير 7 أوكار لـ"داعش" في محافظة كركوك

أعلن قائد عمليات محافظة كركوك الفريق الركن علي الفريجي تدمير 7 أوكار لتنظيم "داعش" الإرهابي في المحافظة.

وقال الفريجي في بيان، إن "أبطالنا في عمليات كركوك يدكون أوكار الإرهاب في منطقة وادي الشاي، حيث تمكنا من تدمير 7 مضافات، والاستيلاء على 4 مخازن للأسلحة والأعتدة، و4 مدافع هاون".

وأضاف، أنه "تم الاستيلاء على أسلحة متنوعة مع عتادها ومقذوفات مختلفة تستخدم في صناعة العبوات الناسفة بالإضافة إلى أحزمة وصواعق كانت معدة للاستخدام".

وأشار إلى أنه "تم التعامل مع الأسلحة والمعدات العسكرية المذكورة"، مشددا على "الاستمرار في ملاحقة فلول داعش الإرهابي وخلاياه في المنطقة".

المصدر: "السومرية"