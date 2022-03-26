بينهم امرأتان.. القبض على 7 متهمين بالقتل والإرهاب في 3 محافظات عراقية

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية القبض على 3 متهمين بعمليات قتل و4 إرهابيين بينهم امرأتان في محافظات ديالى والأنبار وكركوك.

وقالت المديرية إنه "بعمليات نوعية واستباقية استهدفت العصابات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة ونفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة لشعب الاستخبارات العسكرية في الفرق الأولى والعاشرة والرابعة عشرة، وبالتعاون مع قوات من قيادة القوات البرية في قواطع العمليات، أسفرت عن إلقاء القبض على 3 متهمين بالقتل في خانقين بمحافظة ديالى من قبل الاستخبارات العسكرية في الفرقة الأولى، وهم من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 406".

وأضافت أن "المفارز الاستخبارية وبإسناد من كتيبة الاستطلاع في الفرقة العاشرة تمكنت من إلقاء القبض على 2 من الإرهابيين في سيطرة التحدي أثناء محاولتهما دخول قضاء الفلوجة بالأنبار، وهما من المطلوبين للقضاء وفق حكام المادة 4/إرهاب".

وتابعت: "تمكنت المفارز التابعة للاستخبارات العسكرية في الفرقة الرابعة عشرة، من إلقاء القبض على امرأتين تقومان بجمع الأموال (الكفالات) لتوزيعها على عائلات عصابات داعش الإرهابية في قرى الزاب والحويجة بمحافظة كركوك، وهن من المطلوبات للقضاء وفق أحكام المادة 4/إرهاب".

وأشارت إلى أنه "تم إحالة المتهمتين والإرهابيين إلى جهات الطلب حسب الاختصاص بعد إكمال الإجراءات اللازمة بحقهم".

المصدر: "السومرية"