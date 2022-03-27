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حاكم دبي يستقبل رئيس حكومة إقليم كردستان العراق

أخبار العالم العربي

حاكم دبي يستقبل رئيس حكومة إقليم كردستان العراق
AFP
حاكم دبي ورئيس الوزراء الإماراتي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
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استقبل رئيس الوزراء الإماراتي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يوم الأحد مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق.

وتناول اللقاء دفع سبل التعاون بين الإمارات وجمهورية العراق، لا سيّما إقليم كردستان العراق، ضمن مختلف المسارات التنموية، وبما يخدم جهود التنمية والبناء في البلدين.

ورحب حاكم دبي، ببارزاني، مؤكدا "عمق الروابط الأخوية والعلاقات الراسخة التي تجمع دولة الإمارات بالعراق الشقيق، وتبادلا وجهات النظر في مجمل القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك".

فيما أكد بارزاني، خلال اللقاء سعادته بلقاء بن راشد، واعتزازه بالعلاقات التي تجمع العراق وإقليم كردستان بالإمارات، معربا عن أمله بأن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من التعاون ضمن شتى القطاعات الرئيسة.

المصدر: "الخليج"

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