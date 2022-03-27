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السودان.. وفاة متظاهر شارك في احتجاجات سابقة

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السودان.. وفاة متظاهر شارك في احتجاجات سابقة
Globallookpress
الاحتجاجات في السودان - أرشيف
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أعلنت لجنة الأطباء السودانيين وفاة متظاهر إثر إصابته بالرصاص الحي من قبل قوات الأمن الحكومية بمدينة أم درمان أثناء مشاركته في تظاهرات يناير الماضي.

وأشارت اللجنة في بيان لها، إلى أن "المتوفي إبراهيم حجير كان طريح الفراش بالمستشفى خلال الفترة السابقة، لكنه توفى السبت بعد معاناة طويلة من الإصابة".

وأضافت: "السلطة تستخدم العنف المميت تجاه المحتجين السلميين، ولا يزال المتظاهرون متمسكين بسلميتهم التي أثبتت قوتها ضد الرصاص والترسانة الأمنية".

ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات، تلبية لدعوات من قوى سياسية تعارض الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة في البلاد عبد الفتاح البرهان، في أكتوبر عام 2021.

وتضمنت الإجراءات، إعادة تشكيل المجلس السيادي، واعتقال عدد من المسؤولين، والإطاحة بحكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ووضعه قيد الإقامة الجبرية، قبل أن يعاد إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما، في نوفمبر العام الماضي.

وأعلن حمدوك في يناير الماضي، استقالته رسميا من منصبه، على وقع الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي بينه وبين البرهان، الذي وجه بالشروع للإعداد للانتخابات التشريعية عام 2023.

المصدر: "سبوتنيك" + "سودان تربيون"

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