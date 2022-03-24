السودان.. مقتل متظاهر في مواجهات بين المحتجين والشرطة

أفادت لجنة الأطباء المركزية في السودان بأن متظاهرا قتل يوم الخميس "جراء قمع تظاهرات شارك فيها الآلاف احتجاجا على انقلاب أكتوبر 2021 وغلاء المعيشة".

وقالت اللجنة إن شابا في الثامنة والعشرين قتل في واد مدني (200 كيلومتر جنوب الخرطوم) إثر إصابته برصاص مطاطي في الصدر والبطن والرقبة.

وذكرت أن قمع التظاهرات منذ أكتوبر 2021 أسفر عن مقتل 90 متظاهرا وعشرات الجرحى، كما قتل ضابط من الشرطة.

وينظم السودانيون تظاهرات بانتظام في الخرطوم ومدن أخرى ضد الانقلاب وللمطالبة بحكم مدني، وأخيرا باتت التظاهرات كذلك ترفع شعارات احتجاج على غلاء الأسعار.

وأشارت وسائل إعلام سودانية إلى أن المتظاهرين هتفوا مجددا الخميس "لا للحكم العسكري" و"العسكر إلى الثكنات".

جدير بالذكر أنه قد تم تجميد المساعدات الدولية للسودان منذ انقلاب الفريق أول عبد الفتاح البرهان قائد الجيش على شركائه المدنيين في السلطة الانتقالية التي تم الاتفاق عليها في أغسطس 2019 بعد بضعة أشهر من الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.

المصدر: أ ف ب