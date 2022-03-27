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مصر.. القضاء ينظر بمحاكمة 22 إخوانيا في قضية "فض اعتصام رابعة"

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مصر.. القضاء ينظر بمحاكمة 22 إخوانيا في قضية
Globallookpress
مصر- صورة تعبيرية
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تنظر محكمة جنايات القاهرة الأحد في محاكمة 22 متهما إخوانيا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فض اعتصام رابعة".

وحسب المصادر المصرية، وجهت للمتهمين الـ22 اتهامات بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر وتعذيبه، اعتقادا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن لعناصر الجماعة المحظورة.

كما وجهت النيابة إلى المتهمين تهم "قطع الطرق وتقييد حرية الناس في التنقل والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وتجمهرهم والشروع في القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل".

المصدر: "صدى البلد"

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