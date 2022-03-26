الأمم المتحدة تعلن تضرر مبنى تابع لها جراء غارات التحالف على صنعاء

أسفرت غارات التحالف العربي على صنعاء عن تضرر مجمع سكني يقطنه موظفون تابعون للأمم المتحدة في المدينة.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إنه خلال ضربات التحالف على منشآت في صنعاء، تضرر مجمع سكني لقوات الأمم المتحدة.

وأضاف المسؤول الأممي أن "الأمين العام يدين بشدة التصعيد الأخير للصراع في اليمن، بما في ذلك الضربات الجوية التي شنها الحوثيون يوم الجمعة على منشآت مدنية ومنشآت للطاقة في المملكة العربية السعودية، وما تلاها من غارات جوية للتحالف في صنعاء، والتي أسفرت عن مقتل ثمانية مدنيين بينهم خمسة أطفال وامرأتان".

وبحسب قوله: "تسببت هذه الضربات الجوية أيضا في إلحاق أضرار بالمجمع السكني لموظفي الأمم المتحدة في صنعاء".

ولفت إلى أن "الأمين العام يشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن استمرار الغارات الجوية على مدينة الحديدة والهجمات على موانئ الحديدة التي توفر مساعدات إنسانية حيوية لسكان اليمن".

وكما أشار دوجاريك، فإن الأمين العام يدعو إلى إجراء تحقيق سريع وشفاف في هذه الحوادث لتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.

المصدر: نوفوستي