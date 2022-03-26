الاتحاد الأوروبي يحث الحوثيين على وقف هجماتهم على السعودية

استنكر الاتحاد الأوروبي سلسلة الهجمات التي شنتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية على مرافق مدنية في السعودية يوم أمس الجمعة.

وذكرت الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية التابعة للاتحاد الأوروبي، في بيان صدر عن المتحدث باسمها بيتر ستانو، أن التكتل "يدين بشد الهجمات على جدة وأماكن أخرى التي تبنتها جماعة الحوثيين"، مضيفة: "هجمات على مدن ومرافق مدنية هي غير مقبولة ويجب وضع حد لها".

وحذر البيان من أن الهجمات الأخيرة تزيد من خطر حدوث تصعيد جديد في النزاع اليمني وتقويض المساعي الرامية إلى إنهاء الحرب.

وجدد الاتحاد الأوروبي في البيان دعوته جميع الأطراف إلى المشاركة في المشاورات اليمنية اليمنية التي سوف تنطلق في الرياض 29 مارس الجاري تحت رعاية مجلس التعاون الخليجي، معربا عن دعمه الكامل لجهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ.

وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية أمس تعرض 16 موقعا مدنيا لهجمات نفذتها "أنصار الله" بواسطة صواريخ وطائرات مسيرة.

وأكد الحوثيون من جانبهم مسؤوليتهم عن استهداف منشآت مدنية داخل السعودية، منها منشآت شركة "أرامكو" في جدة ومنشآت حيوية في العاصمة الرياض ومصفاتا رأس التنورة ورابغ النفطيتان.

المصدر: RT