المغرب.. القبض على نصاب استولى على الملايين في بيوكري

ألقى الدرك الملكي المغربي بسرية بيوكري القبض على شخص بمنطقة سيدي بيبي للاشتباه في تورطه بالنصب والاحتيال والاستيلاء على 100 مليون سنتيم.

وأشارت مصادر أمنية مطلعة إلى أن "المشتبه فيه الموقوف على ذمة القضية قد أوهم، في شهر يناير الماضي، تاجرا بجماعة سيدي بيبي بوجود كنز بمنزله بالمنطقة ذاتها".

وأضافت: "المشتبه به أخبر التاجر بأن استخراج الكنز يتطلب مبلغا ماليا مهما يقدر بـ100 مليون سنتيم (تقريبا 104 ألف دولار) لاقتناء مواد تسهل العملية".

وتابعت: "استجاب التاجر لطلب المشتبه به، فعمد إلى تسليمه المبلغ كاملا بمنزله الموقوف بحضور زوجته، قبل أن يكتشف أنه وقع ضحية نصب واحتيال".

وتقدم الضحية بشكوى إلى المصالح الدركية، التي أوقفت حينها الزوجة التي حكم عليها بسنتين حبسا نافذا، فيما توارى المشتبه فيه عن الأنظار في منطقة بجنوب المملكة.

وأفضت التحريات المعمقة التي باشرتها مصالح الدرك الملكي بسرية بيوكري إلى نصب كمين له مباشرة بعد حلوله الجمعة بمنزل الأسرة في منطقة سيدي بيبي، وجرى توقيفه ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية.

المصدر: "هسبريس"