المغرب.. ضريح يتعرض للنهب في مدينة القصر الكبير‬

أوقف عناصر الشرطة القضائية بمفوضية الأمن بمدينة القصر الكبير المغربية 3 قاصرين للاشتباه في تورطهم في نهب ضريح "مولاي علي بوغالب" بالمدينة.

وقالت مصادر أمنية مطلعة، إن "الموقوفين الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاما، عمدوا إلى السطو على محتويات الضريح، قبل أن يفروا إلى وجهة مجهولة".

وأوضحت المصادر، أن "عمليات البحث والتحري أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم، مع حجز المسروقات واستردادها".

وأشارت إلى أنه "تم الاحتفاظ بالموقوفين رهن التحقيق الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة"، وذلك لكشف جميع ملابسات ودوافع الجريمة.

المصدر: "هسبريس"