المغرب.. إحباط عمليات إرهابية وتوقيف 5 عناصر في "داعش"

أعلنت السلطات المغربية توقيف 5 موالين لتنظيم "داعش" الإرهابي انخرطوا في التخطيط والإعداد لعمليات إرهابية في البلاد.

وقال المكتب المركزي للأبحاث القضائية في المغرب إنه "تم توقيف المشتبه بهم الذين تتراوح أعمارهم ما بين 21 و44 سنة، في عمليات أمنية متفرقة ومتزامنة بكل من القنيطرة والعرائش وسوق السبت ولاد النمة وتارودانت والجماعة القروية السويهلة بعمالة مراكش".

ووفقا للمعلومات الأولية فإن الموقوفين "انخرطوا في التحريض والتحضير لتنفيذ مشاريع إرهابية، كما شرعوا في تجميع محتويات ذات طبيعة متطرفة حول كيفية صناعة وتركيب المتفجرات والأجسام الناسفة، والإشادة بأسلوب التصفية الجسدية والتمثيل بالجثث الذي يعتمده تنظيم داعش، فضلا عن تبني الأفكار المتطرفة بشأن تكفير المجتمع وممثلي السلطات العمومية، واستحلال العائدات المتحصلة من عمليات إرهابية".

وبحسب مصادر أمنية "تم الاحتفاظ بالأشخاص الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة الأبحاث القضائية التي يجريها المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن المشاريع الإرهابية التي انخرط كل واحد منهم في التحضير لتنفيذها، وتحديد ارتباطاتهم المحتملة مع خلايا وتنظيمات إرهابية تنشط سواء داخل المغرب أو خارجه".

المصدر: "بوابة إفريقيا"