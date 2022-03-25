العراق.. الحلبوسي يتوجه إلى إيران الأحد المقبل - صورة

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي أنه سيتوجه بزيارة رسمية الأحد المقبل إلى العاصمة الإيرانية طهران.

وقال المكتب في بيان، إنه "من المقرر أن يجري رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، يوم الأحد يرافقه وفد نيابي، زيارة إلى طهران، تلبية لدعوة رسمية من رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف".

وأضاف البيان، أن "جدول الزيارة يتضمن أيضا لقاء الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وعدد من المسؤولين الإيرانيين".

من جهته، أكد قاليباف في خطاب الدعوة، على أن "التعاون النيابي الثنائي سيكون القسم الأهم في علاقة الصداقة بين بغداد وطهران".

وأضاف: "ستؤدي هذه العلاقة إلى مزيد من التوطيد والتعميق في العلاقات الثنائية بين البلدين وعلى كافة المستويات".

alsumaria.tv



المصدر: "السومرية"