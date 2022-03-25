"الثعلب" في قبضة الأمن الروسي

أفادت الخدمة الصحفية لهيئة الأمن الفدرالي الروسية في موسكو بأن أجهزة خاصة روسية اعتقلت عميلا تابعا للاسخبارات الأوكرانية عمل تحت الاسم المستعار "الطفل الصغير".

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وأشير في البيان إلى أن المحتجز كان يحاول جمع معلومات حول المشاركين في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، هو مواطن من مدينة خاركوف ويرمز لاسمه بـ"روداس إيه في"، ويحمل الجنسيتين البولندية والأوكرانية.

وجاء في الإعلان أنه "أثناء محاولة الحصول على بيانات عن الجنود المشاركين في العملية الخاصة لوزارة الدفاع الروسية في أوكرانيا تم اعتقال المشتبه به في مدينة موسكو".

وقالت هيئة الأمن الفدرالي الروسية إن روداس وصل إلى العاصمة الروسية في عام 2019، انتسب إلى إحدى الجامعات الرائدة في كلية العلوم السياسية من أجل توسيع "فرص التجسس".

وبناء على تعليمات من إدارة أمن الدولة في أوكرانيا، قام "ماليش" وتعني الطفل الصغير، بجمع ونقل معلومات أيضا عن الخبراء السياسيين والصحفيين الأوكرانيين الذين يعملون في روسيا ولا يدعمون نظام "كييف".

وقالت هيئة الأمن الفدرالي الروسية: "أثناء الاستجواب، اعترف المشتبه به بالتعاون مع دائرة الأمن الأوكرانية، وأبلغ عن ملابسات تجنيده، وطبيعة المهام المنجزة وطرق نقل المعلومات إلى إدارة أمن الدولة.

وأقر الجاسوس الأوكراني أنه أثناء الدراسة في وارسو أكاديمية الفنون العسكرية، تحت الاسم المستعار "الثعلب" تعاون مع وكالة الاستخبارات البولندية، وقدّم معلومات عن طلاب من بيلاروس وأوكرانيا.

وتعكف وكالات إنفاذ القانون الآن على تحديد جميع ملابسات القضية والكشف عن صلات العميل الأوكراني في روسيا، وبحسب القانون الروسي يواجه عقوبة تصل إلى السجن 20 عاما.

المصدر: نوفوستي