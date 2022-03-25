لافروف: القيم التي يصرح بها الغرب لا قيمة لها

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن روسيا توصلت إلى أن الغرب يخالف القانون، وإن القيم الغربية المعلنة لا قيمة لها.

وفي مؤتمر صحفي عقب محادثات مع رئيس أبخازيا أصلان بزانيا، قال لافروف: "حين نرى هذه العقوبات التي تجاوزت الحدود، من الواضح بالطبع أن كل هذه القيم التي بشرنا بها باستمرار زملاؤنا الغربيون، أعني حرية التعبير، واقتصاد السوق، وحرمة الملكية الخاصة، وقرينة البراءة، كل هذه القيم لا قيمة لها".

يشار إلى أن عددا من الدول الغربية فرض عقوبات جديدة على روسيا الاتحادية بسبب أوكرانيا. وكما قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في وقت سابق، فإن العقوبات الغربية خطيرة للغاية، وكانت روسيا تستعد لها استباقيا، مضيفا أنها تتطلب التحليل والتنسيق بين الوزارات من أجل تطوير إجراءات الاستجابة التي تلبي مصالح الاتحاد الروسي.

المصدر: نوفوستي