الجزائر تؤكد ضرورة إنشاء منظمة عربية للصحة

أكدت الجزائر، اليوم الخميس، ضرورة إنشاء منظمة عربية للصحة، معتبرة أن "هذا الأمر بات حتمية إلزامية".

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ودعا وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، خلال ترؤسه لأعمال الدورة الـ56 لمجلس وزراء الصحة العرب، رؤساء الوفود المشاركة لدراسة المقترح المتمثل في إنشاء منظمة عربية متخصصة تعنى بالأمور الصحية تحت مسمى منظمة الصحة العربية.

وأشار إلى أن "الأمين العام للجامعة العربية يعتبر إنشاء مثل هذه الهيئة منصة مناسبة للانطلاق العربي الجماعي في تنسيق السياسات والارتقاء بالأداء في المجالات الصحية عموما".

واعتبر أن إنشاء هذه المنظمة، بات حتميا وإلزاميا، خاصة في أعقاب جائحة كوفيد-19 والتي لم يمنع من ويلاتها أحد، قائلا: "إن الجزائر ستعمل جاهدة من أجل تجسيد بمعية دول أعضاء هذا المجلس الموقر متمنيا إدراجه ضمن اللوائح و التوصيات التي ستنبثق عن هذه الدورة".

ولقى مقترح الوزير الذي عرضه خلال اجتماع المكتب التنفيذي، ترحيبا لهذه المبادرة بالنظر إلى أهميتها وما ستأتي به هذه المنظمة من منهجية عمل توافقي وتشاركي وتبادل الخيرات بين الدول العربية، بحسب بيان لوزارة الصحة الجزائرية.

المصدر: "الشروق"