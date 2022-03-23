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اليمن.. مقتل العميد جواس وعدد من مرافقيه إثر استهدافهم بسيارة مفخخة

أخبار العالم العربي

اليمن.. مقتل العميد جواس وعدد من مرافقيه إثر استهدافهم بسيارة مفخخة
RT
انفجار بالمدينة الخضراء في اليمن
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أفاد مراسلنا في اليمن بمقتل العميد ثابت مثنى جواس ونجله وعدد من مرافقيه إثر استهدافهم بسيارة مفخخة انفجرت أثناء سيرهم بالمدينة الخضراء.

ووقع الحادث بالمدينة الخضراء في الخط الرابط بين محافظتي عدن ولحج.

وأوضح مراسنا أن "العميد جواس أحد كبار القادة العسكريين الجنوبيين، وقد خاض معظم الحروب ضد جماعة (أنصار الله) الحوثية"، مضيفا أنه "كان القائد العسكري خلال الفترة التي قتل فيها حسين بدر الدين الحوثي زعيم ومؤسس الجماعة".

المصدر: RT

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