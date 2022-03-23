مصر.. وفاة ثاني أبرز قادة الجيش المصري

أعلنت وسائل الإعلام المصرية عن وفاة الفريق عبد رب النبي حافظ، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، وقائد الفرقة 16 مشاه ميكانيكي في حرب أكتوبر.

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وجاءت وفاة الفريق عبد رب النبي حافظ بعد ساعات من وفاة الفريق عبدالمنعم خليل، قائد المنطقة المركزية العسكرية، والجيش الثاني الميداني في حرب أكتوبر المجيدة.

وعمل الفريق عبد رب النبي حافظ، قائدا لكتيبة في حرب اليمن، وقائد لواء مشاه ميكانيكي خلال فترة حرب الاستنزاف، ورئيس أركان فرقة مشاه ميكانيكي في الجيش الثاني الميداني، ثم قائدا لفرقة مشاه ميكانيكي في حرب أكتوبر المجيدة.

واستمر القائد العسكري الراحل في التدرج بالمناصب والمسؤوليات العسكرية حتى عمل أمينا عاما لوزارة الدفاع، ورئيسا لأركان الجيش الثاني الميداني، ثم قائدا له.

كما عمل الفريق عبد رب النبي حافظ، رئيسا لهيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيسا لأركان حرب القوات المسلحة.

المصدر: الوطن