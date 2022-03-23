كان أحد قادة حرب أكتوبر.. وفاة قائد عسكري مصري بارز

توفى صباح اليوم الأربعاء الفريق عبد المنعم خليل، أحد أبرز أبطال حرب أكتوبر 1973 وقائد الجيش الثاني الميدانى خلال الحرب.

وتولى الفريق عبد المنعم خليل منصب رئيس أركان الجيش الثاني الميداني، وقائد الجيش الثاني الميداني، ورئيس هيئه تدريب القوات المسلحة، وقائد المنطقة المركزية العسكرية، وقائد الجيش الثاني الميداني أثناء حرب أكتوبر.

كما شغل منصب مساعد وزير الحربية، وقائد الدفاع الشعبي والعسكري، ومساعد وزير الحربية، ورئيس هيئة تدريب القوات المسلحة، وخاض جميع حروب مصر في تاريخها الحديث، بلا استثناء.

المصدر: RT