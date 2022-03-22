وسائل إعلام عبرية: قمة شرم الشيخ المصرية-الإماراتية-الإسرائيلية ركزت على زيارة الأسد إلى الإمارات

أفاد موقع "تايمز أوف إسرائيل" بأن القمة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس المصري وولي عهد أبوظبي التي عقدت في شرم الشيخ، ركزت على زيارة الرئيس السوري إلى الإمارات.

وقالت الصحيفة الإسرائيلي، إن رئيس الوزراء نفتالي بينيت، الذي ينظر مكتبه بقلق إلى عودة الرئيس السوري بشار الأسد المطردة للقبول في العالم العربي، عبر عن موقف إسرائيل خلال الاجتماع في منتجع شرم الشيخ في سيناء.

فيما عرض ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، على بينيت والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مزيدا من المعلومات حول الزيارة التي أجراها الأسد إلى الإمارات يوم الجمعة.

ولفتت "تايمز أوف إسرائيل" إلى أن بينيت منفتح على احتمال أن تكون هناك نتائج إيجابية لإسرائيل والمنطقة من الزيارة، إذ أنها تشير إلى أن الإمارات العربية المتحدة وحلفاء إقليميين آخرين مهتمون بإقصاء إيران كواحدة من اللاعبين المهيمنين في البلاد.

وذكرت أن موضوع الدفاع الجوي كان أيضا موضوعا رئيسيا خلال الاجتماع، حيث قدم بينيت رؤيته لشبكة دفاع جوي إقليمية، والتي من شأنها أن تشمل نظام دفاع جوي بالليزر. كما تم عرض ملف الحرس الثوري الإيراني، وما تردد عن احتمال أن تقوم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بإزالة الحرس من قائمة المنظمات الإرهابية، من أجل إبرام اتفاق نووي في فيينا.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"