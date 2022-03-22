 
مباشر
عاجل
الرئاسة المصرية: السيسي يعقد اجتماعا مع ولي عهد أبو ظبي ورئيس الوزراء الإسرائيلي في شرم الشيخ

الرئاسة المصرية: السيسي يعقد اجتماعا مع ولي عهد أبو ظبي ورئيس الوزراء الإسرائيلي في شرم الشيخ

أخبار العالم العربي

الرئاسة المصرية: السيسي يعقد اجتماعا مع ولي عهد أبو ظبي ورئيس الوزراء الإسرائيلي في شرم الشيخ
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sni4

أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التقى ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينت في شرم الشيخ.

إقرأ المزيد
قمة ثلاثية تجمع بينيت والسيسي وبن زايد في شرم الشيخ
قمة ثلاثية تجمع بينيت والسيسي وبن زايد في شرم الشيخ

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية في مصر أن "اللقاء تناول التباحث بشأن تداعيات التطورات العالمية خاصة ما يتعلق بالطاقة، واستقرار الاسواق، والامن الغذائي، فضلاً عن تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه آخر مستجدات عدد من القضايا الدولية والاقليمية".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا