الرئاسة المصرية: السيسي يعقد اجتماعا مع ولي عهد أبو ظبي ورئيس الوزراء الإسرائيلي في شرم الشيخ

أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التقى ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينت في شرم الشيخ.

إقرأ المزيد

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية في مصر أن "اللقاء تناول التباحث بشأن تداعيات التطورات العالمية خاصة ما يتعلق بالطاقة، واستقرار الاسواق، والامن الغذائي، فضلاً عن تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه آخر مستجدات عدد من القضايا الدولية والاقليمية".

المصدر: RT