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القبض على أول 3 مواطنين بسبب الدولار في مصر

أخبار العالم العربي

القبض على أول 3 مواطنين بسبب الدولار في مصر
Globallookpress
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أمر النائب العام المصري بحبس ثلاثة مواطنين لارتكابهم جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، في ثلاث قضايا مختلفة.

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مصر.. الدولار يرتفع لمستوى تاريخي جديد أمام الجنيه
مصر.. الدولار يرتفع لمستوى تاريخي جديد أمام الجنيه

وكانت النيابة العامة قد تلقت من مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية بلاغات بالوقائع الثلاث، فاتخذت إجراءاتِها القانونية ضد المتهمين بها، وقررت التحفظ على الأموال المتعامل فيها.

وكان سعر الدولار الأمريكي قد ارتفع مقابل الجنيه المصرى من جديد في التعاملات اليوم الاثنين، عقب ارتفاعه لمستوى تاريخي ليكسر حاجز الـ18 جنيه.

وأعلن البنك المركزي المصري أمس، رفع سعر الفائدة 1% مرة واحدة، وذلك بعد قرار من الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الماضي، بزيادة سعر الفائدة، وهو ما تبعه عدد من البنوك المركزية في عدد من الدول.

المصدر: القاهرة 24

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