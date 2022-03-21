رئيس الوزراء المصري: استطعنا كبح جماح ارتفاع كبير لأسعار السلع

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين، إنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، تم ضخ كميات كبيرة من السلع، واستطعنا كبح جماح ارتفاع كبير للأسعار.

وأشار في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء إلى إنه "في إطار الخطة المتكاملة للتعامل مع الأزمة التي لا يوجد لها مدى زمني لانتهائها ومنها سيناريو متشائم لطول أمد هذه الأزمة وما سيترتب عليها"، موضحا أن الأسعار زادت بصورة غير مسبوقة وخاصة أسعار الوقود والسلع مما سبب ضغطا شديدا على الموارد المصرية لتأمين السلع.

وأوضح أنه في إطار حرص الحكومة على مصارحة الشعب المصري بكافة ما يحدث تم عقد هذا المؤتمر لعرض عدد من الخطوات التي تمت في هذه الفترة وما سيتم للتعامل مع الأزمة العالمية غير المسبوقة التي ألقت بظلالها على مستوى العالم، مضيفا: "كافة الدول بلا استثناء اتخذت قرارات تتعلق بالسياسات النقدية للتعامل مع هذا الأزمة".

المصدر: "اليوم السابع"