 
مباشر

السيسي يوجه الحكومة بتوفير كافة السلع على خلفية الأزمات العالمية

أخبار العالم العربي

السيسي يوجه الحكومة بتوفير كافة السلع على خلفية الأزمات العالمية
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sn9r

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه بشكل عاجل بضمان توفير السلع للمواطنين.

إقرأ المزيد
مصر.. الدولار يرتفع لمستوى تاريخي جديد أمام الجنيه
مصر.. الدولار يرتفع لمستوى تاريخي جديد أمام الجنيه

وأوضح مدبولي أن السيسي وجه بالعمل على ضمان توافر السلع للمواطنين على مدار الفترة المقبلة، وذلك فى إطار مساندة الدولة للمواطنين لمواجهة تداعيات الأزمة الحالية.

وأكد رئيس الوزراء المصري أن هناك متابعة دورية لتوافر السلع الاستراتيجية، ووجود أرصدة منها، لافتاً إلى أن ما يتم تنفيذه من خطوات وإجراءات تسهم فى تحقيق انضباط السوق، مشدداً فى هذا الصدد على التعامل بكل حسم وحزم مع أى محاولة لإخفاء السلع أو احتكارها.

المصدر: اليوم السابع

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا