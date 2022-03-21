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السيسي يوجه رسالة للمصريين بعد انتقادهم "صرف مبالغ ضخمة"

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السيسي يوجه رسالة للمصريين بعد انتقادهم
Globallookpress
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قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن البعض انتقد اتجاه الدولة لتأسيس مشروعات قومية كبرى، "كتير من الناس تقول لزمته إيه وبتصرفوا كتير أوي في الكلام ده".

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وتابع السيسي: "كانت من ضمن المشروعات دي هي الصوامع، الصوامع دي كانت بتحافظ على من 15% لـ20% من الفاقد سنويًا، لو بتكلم في 17 أو 18 مليون طن، لما نقول 10% منهم يبقى مليون و700 ألف، كانوا هيبقوا فاقد إحنا حافظنا عليهم".

وأضاف السيسي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل: "لما عملنا الصوامع دي، حاجة آدمية، لا بقى فيه قوارض ولا حشرات تأثر عليها ولا فيها فساد، وبنعمل صوامع تاني، وهنعمل، وبنعمل التوسع في زراعة القمح، هتزيد خلال السنتين اللي جايين بمعدل مليون فدان، عشان نقلل بقدر ما أمكن من الاعتماد على الخارج".

المصدر: الوطن

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