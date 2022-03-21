الرئيس المصري يعلن عن إجراءات حماية اجتماعية لتخفيف الأعباء

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن إجراءات حماية اجتماعية سيتم إعلانها خلال اليومين المقبلين لتخفيف الأعباء الناجمة عن الآثار الاقتصادية الراهنة، التي لم تتسبب فيها الدولة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو خليل عبر شاشة "cbc"، مساء الأحد، إن تكلفة برنامج الحماية الإجتماعية تلك تبلغ 19.5 مليار جنيه، رغم أن المبلغ الذي تتقاضاه كل أسرة غير كبير.

وأشار إلى أن برنامج "تكافل وكرامة" تستفيد منه 3.7 مليون أسرة.

المصدر: RT