الولايات المتحدة.. قتيل و24 جريحا بإطلاق نار في أركنسو

قتل شخص على الأقل وأصيب 24 آخرون بينهم أطفال في إطلاق نار خارج معرض للسيارات في جنوب شرق ولاية أركنسو الأمريكية.

وقالت شرطة الولاية في بيان لها إن شخصا واحدا رهن الاحتجاز، فيما تبحث عن أشخاص آخرين أطلقوا النار على حشد مساء السبت.

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وقال بيل سادلر، المتحدث باسم شرطة أركنسو، إن "الشرطة توجهت في حدود الساعة 7:25 مساء إلى مدينة دوماس التي يقطنها نحو أربعة آلاف شخص وتقع على مسافة 90 ميلا (144 كيلومترا) جنوب ليتل روك بعد تلقيها بلاغ عن إطلاق خارج شركة يجري فيها عرض للسيارات".

ونقل ستة أطفال إلى مستشفى أركنسو للأطفال في ليتل روك، وخرج معظمهم بعد تلقي العلاج.

ومعرض السيارات هو جزء من حدث مجتمعي يعقد كل ربيع لجمع الأموال لصالح المنح الدراسية والإمدادات المدرسية، وفقا لموقع "منظمة تمكين شباب حي الدلتا".

عبر والاس ماكغي منظم معرض السيارات عن تعازيه لذوي الضحايا والجمهور.

المصدر: "أسوشيتد برس"