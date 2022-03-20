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الشرطة الإسرائيلية تبحث عن شخص طعن شرطيا في القدس الشرقية

أخبار العالم العربي

الشرطة الإسرائيلية تبحث عن شخص طعن شرطيا في القدس الشرقية
AP Maya Alleruzzo
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أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن أحد عناصرها أصيب خلال عملية طعن نفذت في حي راس العامود بالقدس الشرقية، مؤكدة أن البحث جار عن منفذ العملية.

وذكرت الشرطة في بيان لها أن الضابط المصاب تعرض لجروح طفيفة، مقرة بأن منفذ العملية تمكن من الفرار من موقع الحادث.

ولفتت الشرطة إلى أن عددا كبيرا من قواتها تنفذ حاليا عمليات مطاردة بحثا عن منفذ العملية.

ويأتي ذلك بعد يوم من إصابة شاب فلسطيني برصاص الشرطة بدعوى تنفيذه عملية طعن قرب القدس القديمة.

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية

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