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جنيف تحتضن غدا الجولة السابعة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية

أخبار العالم العربي

جنيف تحتضن غدا الجولة السابعة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية
AFP
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من المقرر أن تنطلق الجولة السابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، غدا الاثنين في مدينة جنيف السويسرية.

وقالت عضو وفد المجتمع المدني، ميس كريدي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن "الجولة ستستمر 5 أيام وبشكل أولي هناك مبدأين سيقدمهما وفد المعارضة بالخارج المدعومة من الرياض ومبدأ سيقدمه المجتمع المدني ومبدأ سيقدمه الوفد الحكومي".

وأضافت كريدي: "غدا صباحا ستقدم لنا هذه المبادئ".

وتابعت: "كوفد المجتمع المدني قادم من دمشق نطرح مبدأ هوية الدولة".

وأشارت إلى أن "جدول أعمال الجولة السابعة تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع مع المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسون في دمشق اليوم الأحد".

وأردفت: "لست متفائلة كثيرا بنتائج سريعة لأن الحوار السوري السوري معقد ولا تزال قضايا كثيرة غير متفق عليها بما فيها الأرضية الوطنية للنقاش" مؤكدة أن "وفد المجتمع المدني والوفد الحكومي وصلا أمس إلى جنيف".

المصدر: "سبوتنيك"

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