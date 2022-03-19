تونس.. انتشال 12 جثة لمهاجرين مجهولين غرقوا قبالة سواحل البلاد
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أعلن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن خفر السواحل انتشل 12 جثة لمهاجرين مجهولين جرفها التيار إلى الساحل يوم الجمعة.
وقال المنتدى اليوم السبت إن "زورق المهاجرين غرق قبالة الساحل التونسي أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط للوصول إلى إيطاليا".
ونقلت الجثث التي عثر عليها على شاطئ ولاية نابل شمال شرقي تونس إلى مشرحة مستشفى لإجراء اختبار حمض نووي لتحديد جنسياتهم وأعمارهم.
المصدر: "أسوشيتد برس"