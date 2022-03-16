تونس.. أكثر من 15 ألف مهاجر مخالف وصلوا إلى إيطاليا خلال 2021

وثق المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تقريره السنوي حول الهجرة غير النظامية، وصول أكثر من 15000 تونسي إلى السواحل الإيطالية خلال 2021.

وقال صرح به المكلف بالإعلام في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والإجتماعية رمضان بن عن عمر لإذاعة "موزاييك" إن السلطات منعت أكثر من 25 ألف مهاجر من الوصول إلى السواحل الإيطالية انطلاقا من تونس.

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وكشف تقرير المنتدى وصول أكثر من 6800 قاصر إلى السواحل الإيطالية خلال الـ 5 سنوات الأخيرة من بينهم 5500 دون مرافقة مما يعزز مخاوف من توسع هذه الظاهرة.

كما أفاد بأنه تم تسجيل أكثر من 450 ضحية ومفقود على السواحل التونسية خلال سنة 2021 وهو رقم يعكس مآسي الهجرة غير النظامية التي ما فتئت تتفاقم.

وذكر التقرير أن قرابة 870 مهاجر غير شرعي تونسي وصلوا إلى السواحل الإيطالية خلال العام 2022، مشيرا إلى أن السلطات منعت 2722 شخصا من الإبحار خلسة.

وصرح المكلف بالإعلام بأن هذه الأرقام تبيّن أن المقاربات الأمنية وحدها عاجزة عن معالجة الهجرة غير النظامية، داعيا إلى وضع استراتيجية للتعامل في قضايا الهجرة.

وتحدث بن عمر عن تعتيم ممنهج في كل ما يتعلق بالاتفاقات الثنائية الخاصة بالترحيل القسري للمهاجرين، مؤكدا أن تونس تعتبر من أكثر الدول تعاونا في مجال ترحيل المهاجرين من إيطاليا وفرنسا وألمانيا.

وكشف أن مطار طبرقة خصص كليا خلال المدة الأخيرة لاستقبال المرحلين وسط غياب كل الضمانات التي تنص عليها القوانين الدولية المتعلقة باحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية وتوفر الضمانات القانونية لهؤلاء المرحلين للدفاع عن أنفسهم بشكل جعل هذه العمليات بمثابة ترحيل على الهوية تستهدف فقط ذوي الجنسيات التونسية.

ودعا السلطات التونسية إلى الوقف الفوري لكل عمليات الترحيل القسري ودراسة كل الملفات حالة بحالة مع توفير مع توفير كل الضمانات القانونية لهؤلاء المهاجرين لإعادة الإندماج في مجتمعاتهم وفي تسوية وضعياتهم القانونية هناك.

المصدر: "موزاييك"