فرنسا تطرد 1200 مهاجر تونسي

أعلن عضو مجلس نواب الشعب التونسي المجمدة أعماله مجدي الكرباعي، أن السلطات الفرنسية طردت 1200 مهاجر تونسي خلال سنة 2021، حسب أرقام نشرتها Eurostat.

وقال الكرباعي في تدوينة على "فيسبوك": "شكرا للسلط التونسية على مثل هذه الاتفاقيات هذه الأرقام ستكون مادة دسمة لماكرون وانجازته في برنامجه الإنتخابي.

وكانت وكالة "فرانس برس" قد أفادت في تقرير نشر في سبتمبر 2021، بأن عدد التونسيين المهددين بترحيلهم عن فرنسا إلى بلادهم يقدر بـ3424 شخصا، أي بزيادة 43 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

يذكر أن السلطات الفرنسية كانت قد قررت تشديد شروط الحصول على تأشيرات الدخول إلي أراضيها لمواطني المغرب والجزائر وتونس بسبب بطء هذه الدول في استقبال المهاجرين الوافدين منها المبعدين عن فرنسا.

وحينها، قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غبريال أتال إن القرار بشأن التأشيرات عقابي ويهدف تحديدا إلى حث الدول المعنية على تغيير سياستها والموافقة على إصدار تصاريح المرور القنصلية الذي يعني ترحيل المعنيين إلى تونس.

وكشف المتحدث باسم الحكومة الفرنسية عن رغبة فرنسا بتخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائر والمغرب بنسبة 50%، ولتونس بنسبة 30%.

المصدر: وسائل إعلام تونسية