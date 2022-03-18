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السعودية تمدد تأشيرات الدخول للأوكرانيين

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السعودية تمدد تأشيرات الدخول للأوكرانيين
Gettyimages.ru
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أصدرت السلطات السعودية أمرا ملكيا يقضي بتمديد التأشيرات السياحية والتجارية للمواطنين الأوكرانيين العالقين، دون دفعهم الرسوم أو الغرامات.

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وأعلنت المديرية العامة للجوازات، تمديد تأشيرات الأوكرانيين الموجودين في المملكة، سواء كانوا سياحا أو رجال أعمال، دون رسوم أو غرامات، وذلك للاعتبارات الإنسانية.

وأوضحت المديرية أن "التمديد سيكون آليا، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات".

المصدر: وكالة الأنباء السعودية

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