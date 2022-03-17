الرئيس المصري يصدر قرارا جديدا

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا جديدا يخص اتفاق تعاون مع اليابان.

نشرت الجريدة الرسمية قرار السيسي، رقم 505 لسنة 2021 بشأن الموافقة علي الخطابات المتبادلة بين الحكومتين المصرية واليابانية لتعديل الخطابات المتبادلة بين الحكومتين بتاريخ 14/12/2015، والمعدلة بتاريخ 16/6/2019 بشأن التعاون الاقتصادي الياباني المقدم، بهدف المساهمة في تنفيذ مشروع العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة، الموقعة في القاهرة بتاريخ 3/8/2021.

المصدر: الأهرام