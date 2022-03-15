محمد علي الحوثي يعلق على دعوة مجلس التعاون الخليجي للحوار

علق القيادي في جماعة "أنصار الله" باليمن محمد علي الحوثي على الأخبار المتداولة عن دعوة مجلس التعاون الخليجي للحوار.

وقال محمد علي الحوثي في تغريدة على "تويتر" يوم الثلاثاء: "ما يثار في الإعلام عن دعوة المجلس الخليجي للحوار هي في الواقع دعوة الرياض".

وأضاف أن الرياض طرف في الحرب وليست وسيطا.

مايثار في الاعلام

عن دعوة المجلس الخليجي للحوار

هي في الواقع دعوة الرياض والرياض طرف في الحرب وليست وسيطا — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) March 15, 2022

وكان دبلوماسي خليجي قد قال في تصريح لصحيفة "القدس العربي" إن مجلس التعاون الخليجي يجري استعدادات مكثفة لعقد مؤتمر في الرياض للحوار الشامل بين الأطراف المتصارعة في اليمن، سيدعى إليه سياسيون وفاعلون ووجهاء ومشائخ قبائل من جميع الأطراف بما فيهم جماعة الحوثي، للخروج برؤية للحل السياسي في اليمن.

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وقال المصدر إن جهودا مكثفة تجرى في الرياض لعقد مؤتمر شامل للحوار في اليمن، يدعى إليه نحو 400 شخصية من كبار الساسة والفاعلين والوجهاء ومشائخ القبائل من جميع الأحزاب والمكونات السياسية والأطراف المتحاربة، بما في ذلك جماعة الحوثي.

وأكد أنه من المقرر انعقاد هذا المؤتمر الذي سيطلق عليه "مؤتمر الرياض 2" نهاية مارس الجاري، والذي سيستمر لمدة أسبوع، وسيناقش أبرز القضايا المتعلقة بالشأن اليمني، وفي مقدمة ذلك الوضع الإنساني والاقتصادي والعسكري والأمني والسياسي، من أجل الخروج برؤية يمنية شاملة برعاية مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة الراهنة في اليمن.

وكشف أنه من المقرر دعوة جماعة الحوثي لحضور هذا المؤتمر، آملا في استجابتهم لهذه الدعوة التي تحرص على جمع اليمنيين في طاولة واحدة، لمناقشة قضاياهم بعيدا عن فوهات المدافع، بعد أن بلغ الاقتتال الداخلي حدا خلق أزمة إنسانية تعد الأكبر في العالم وفقا للأمم المتحدة.

المصدر: RT + وسائل إعلام