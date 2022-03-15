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مصادر: مجلس التعاون يقود مساعي لمشاورات بين الحكومة اليمنية والحوثيين في الرياض

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مصادر: مجلس التعاون يقود مساعي لمشاورات بين الحكومة اليمنية والحوثيين في الرياض
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قال مسؤولان خليجيان، إن مجلس التعاون الخليجي يقود جهودا دبلوماسية لإجراء مشاورات في الرياض بين الحكومة اليمنية والحوثيين، بحسب وكالة "فرانس برس".

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وأوضح المسؤولان أن "مجلس التعاون الخليجي يقود جهودا دبلوماسية لإجراء مشاورات في الرياض بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين في محاولة لوقف النزاع المدمر المتواصل بين الطرفين منذ أكثر من سبع سنوات".

وأشار مسؤول في مجلس التعاون الخليجي، مفضلا عدم ذكر اسمه، إلى أن "المجلس يدرس عقد مشاورات بين أطراف النزاع في اليمن لوضع حد له. تم بالفعل التشاور مع كافة الأطراف، وجار إرسال الدعوات لهم".

المصدر: AFP

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