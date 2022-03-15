مجلس النواب العراقي: الأسبوع المقبل سنحدد موعدا لانتخاب رئيس الجمهورية

أعلن حاكم الزاملي النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، أن المجلس سيحدد الأسبوع المقبل موعدا لانتخاب رئيس الجمهورية.

وقال الزاملي في تصريح للصحفيين خلال زيارته إلى أربيل: "في الأسبوع المقبل سندعو إلى عقد جلسة عامة تتضمن اختيار اللجان النيابية الدائمة، وانتخاب رئيس الجمهورية".

وأضاف: "فتحنا باب الترشيح مسبقا، ونأمل أن يتم انتخاب الرئيس الجديد للعراق في الجلسة التي سيتم تحديدها".

المصدر: RT