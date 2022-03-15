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مجلس النواب العراقي: الأسبوع المقبل سنحدد موعدا لانتخاب رئيس الجمهورية

أخبار العالم العربي

مجلس النواب العراقي: الأسبوع المقبل سنحدد موعدا لانتخاب رئيس الجمهورية
AFP
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أعلن حاكم الزاملي النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، أن المجلس سيحدد الأسبوع المقبل موعدا لانتخاب رئيس الجمهورية.

وقال الزاملي في تصريح للصحفيين خلال زيارته إلى أربيل: "في الأسبوع المقبل سندعو إلى عقد جلسة عامة تتضمن اختيار اللجان النيابية الدائمة، وانتخاب رئيس الجمهورية".

وأضاف: "فتحنا باب الترشيح مسبقا، ونأمل أن يتم انتخاب الرئيس الجديد للعراق في الجلسة التي سيتم تحديدها".

المصدر: RT

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