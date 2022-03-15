هيئة الأسرى: إدارة السجون الإسرائيلية فرضت عقوبات جديدة بحق جميع الأسرى

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين، اليوم الثلاثاء، إن إدارة السجون الإسرائيلية، أقدمت على فرض عقوبات جديدة بحق جميع الأسرى القابعين في مختلف السجون.

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وأوضحت الهيئة، في بيان، أن من "بين العقوبات المفروضة، مصادرة معدات الطبخ من الأسرى في كافة المعتقلات، حيث منعتهم من استخدام طناجر الطبخ وبرادات الشاي وصواني الطعام والمعالق، وذلك بذريعة أن هذه الأدوات مصنوعة من الحديد وبالتالي تم مصادرتها لدواعي أمنية، كذلك تم منعهم من استخدام الكؤوس الزجاجية والفخار".

كما حرمت إدارة السجون، الأسرى من عدة أصناف من الخضار والفواكه وصادرتها من الأقسام.

وأكدت الهيئة أنه "بعد تصاعد الإجراءات العقابية والتنكيلية المنفذة بحقهم والتي أصبحت لا علاقة لها بالعقل والمنطق، فإنهم ماضون بخطوة الإضراب المفتوح عن الطعام والذي سيكون بتاريخ الـ25 من آذار الجاري، وذلك لاستعادة ما سُلب منهم من منجزات حققوها على مدار سنوات النضال".

المصدر: "القدس"