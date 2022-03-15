استهداف قائد قوات الحزام الأمني للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن بسيارة مفخخة (صورة)

أفاد مراسلنا في اليمن، باستهداف موكب قائد قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة أبين جنوب اليمن، العميد عبد اللطيف السيد، بسيارة مفخخة.

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هذا وأوضح مراسلنا أن الاستهداف تم خلال مرور قائد قوات الحزام الأمني ومرافقيه في شارع عام بمحافظة أبين، بسيارة كانت واقفة على قارعة الطريق.

كما أشارت الأنباء الأولية إلى أن التفجير أسفر عن سقوط 10 أشخاص ما بين قتيل وجريح من أفراد الحراسة، بينما لم يتم التأكد من آثاره حتى لحظة كتابة الخبر.

المصدر: RT