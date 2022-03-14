الجزائر.. حجز أكثر من 500 سيارة وممتلكات بقيمة 71 مليون دولار لرجل أعمال مسجون (فيديو)

أعلنت السلطات الجزائرية حجز أملاك مخفية بقيمة 71 مليون دولار، لرجل أعمال مسجون بقضايا فساد.

وأشار بيان للشرطة الجزائرية إلى أن فرقا من الشرطة حجزت نهاية الأسبوع الماضي، أملاكا تعود لرجل الأعمال المسجون محي الدين طحكوت.

ولفت البيان إلى أن عملية الحجز تمت على مستوى مستودعات في مناطق متفرقة من البلاد.

وأوضح بيان الشرطة أن الأملاك كانت محل إخفاء من طرف بعض الأفراد من عائلة رجل الأعمال السابق محي الدين طحكوت، وبعض المقربين منه، ولم يصرح بها إلى الجهات القضائية.

وأضاف أن الهدف من الإخفاء كان تحويلها وبيعها بطريقة غير شرعية.

وفي تفاصيل الأملاك المحجوزة، ذكر البيان أنه تم ضبط 507 مركبات منها 267 سيارة فاخرة، ودراجات مائية ويخوت للنزهة ودراجات نارية، و800 علبة بها قطع غيار للسيارات، و30 حاوية تحتوي على 63 محرك جديد للحافلات.

وقدرت القيمة المالية الإجمالية للأملاك المحجوزة 10 مليارات دينار جزائري (71 مليون دولار).

وكشف البيان تورط 24 مشبها في هذه القضية، بمن فيهم أفراد من عائلة طحكوت ومقربين منه.

وختم البيان بالإشارة إلى أن المشتبه بهم جرى تقديمهم أمام النيابة العامة المختصة، بتهم إخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد وتبييض الأموال وإخفاء عائدات إجرامية من خلال إخفاء مصدرها الإجرامي.

وقبل أشهر أصدر القضاء الجزائري قرارا بتأميم مصانع وممتلكات لرجال أعمال من حقبة بوتفليقة إثر تحقيقات بقضايا فساد.

وفي سبتمبر 2021، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، استحداث صندوق خاص بالأموال المصادرة أو المهربة إلى الخارج في إطار قضايا مكافحة الفساد.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية