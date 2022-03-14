التحالف العربي يعلن توجيه 11 ضربة للحوثيين في 24 ساعة

أعلن التحالف العربي في اليمن أنه نفذ 11 عملية استهداف ضد مقاتلي حركة "أنصار الله" الحوثية في مأرب خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن التحالف أن تلك العمليات أدت إلى تدمير 6 آليات عسكرية إضافة إلى خسائر بشرية.

بينما أعلنت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" (التابعة للحوثيين) أن أربعة مدنيين أصيبوا في قصف مدفعي على صعدة، وقال إن طيران التحالف شن 17 غارة على 4 محافظات خلال الساعات الـ 24 الماضية.

المصدر: "واس" + "سبأ"