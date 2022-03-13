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مصر.. إحباط تهريب أقراص ترامادول مخدرة في مطار القاهرة

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مصر.. إحباط تهريب أقراص ترامادول مخدرة في مطار القاهرة
Khaled DESOUKI / AFP
مطار القاهرة- صورة تعبيرية
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أعلنت إدارة الجمارك بمطار القاهرة الدولي إحباط محاولة لتهريب كمية كبيرة من أقراص الترامادول المخدرة إلى البلاد.

وقالت إدارة الجمارك إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب على متن رحلة قادمة من أثينا بمبنى الركاب رقم 3، اشتبه مأمور اللجنة الجمركية براكب مصري قادم من اليونان.

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وبتفتيش الراكب وحقائبه، تبين وجود 150 شريط بكل شريط 10 أقراص من عقار الترامادول المدرج بجداول المخدرات، بإجمالي 1500 قرص مخبأة بين طيات الملابس وعلى جسم الراكب.

وقررت إدارة الجمارك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط بحق الراكب.

المصدر: "القاهرة 24"

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