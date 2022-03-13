البرلمان الإيراني يعلق على إعدام السعودية 81 شخصا أدانتهم بـ"انتهاج الفكر الضال"

حث نائب رئيس البرلمان الإيراني علي نيكزاد، اليوم الأحد، المجتمع الدولي على كسر صمته "تجاه الممارسات غير الإنسانية للسعودية"، في إشارة إلى قيام المملكة بإعدام 81 شخصا في يوم واحد.

وقال نائب رئيس مجلس الشورى: إن "عددا من النواب أدانوا حقا الإعدامات غير الإنسانية لعدد من المواطنين الشيعة في السعودية".

وأضاف: "لقد تم ارتكاب عمل غير إنساني ونتوقع من المجتمع الدولي كسر حاجز الصمت، رغم أننا لا نعقد الأمل على الأنظمة الدولية والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأخرى التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان".

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية أمس السبت، تنفيذ حكم الإعدام في 81 مدانا، "ممن اعتنقوا الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة الأخرى".

المصدر: RT