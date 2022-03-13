عمان: بلاغات بانقطاع الاتصال مع 3 أردنيين في ماريوبول

أعلن الأردن عن 3 حالات انقطاع اتصال مع مواطنيه في مدينة ماريوبول مضيفا أنه لم يتبلغ من ذوي أحد المواطنين المنتشرة قصته عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن انقطاع الاتصال معه بأوكرانيا.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير هيثم أبو الفول، إن "الوزارة أو السفارة الأردنية في أنقرة لم تتبلغ من ذوي أحد المواطنين المنتشرة قصته عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن انقطاع الاتصال معه في أوكرانيا".

وتابع أن "الوزارة والسفارة الأردنية في أنقرة رصدت على منصات التواصل الاجتماعي معلومات تفيد بانقطاع الاتصال معه".

وأضاف أبو الفول في حديث لوكالة "عمون" أن "الوزارة تبلغت عن 3 حالات انقطاع اتصال في ماريوبول التي تشهد عمليات عسكرية وتشهد انقطاعات في الاتصال والكهرباء والخدمات".

وأكد أن "الوزارة والسفارة الأردنية في أنقرة على تواصل من خلال القنوات الدبلوماسية والمنظمات الدولية بخصوص الأردنيين الذين تم انقطاع التواصل معهم في أوكرانيا".

ولفت إلى أن "جميع من تم الإبلاغ عن فقدان الاتصال معهم هم من غير المسجلين على المنصات التي أعلنت عنها الوزارة".

وبين أبو الفول أن "50 أردنيا قرروا التريث والبقاء في أوكرانيا لارتباطات خاصة، فيما يوجد 20 أردنيا آخرين مع عائلتهم يرغبون في المغادرة ويتواجدون في مناطق ساخنة".

المصدر: "عمون"