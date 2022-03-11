الأردن.. طائرة ثالثة تجلي المواطنين القادمين من أوكرانيا عبر بولندا

أقلعت، اليوم الجمعة، طائرة أردنية متجهة إلى بولندا لإجلاء مواطنين أردنيين وعائلاتهم، ممن عبروا الحدود إليها قادمين من أوكرانيا.

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وأفادت وكالة "عمون" الأردنية، بأن طائرة ثالثة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني أقلعت، متجهة إلى العاصمة البولندية وارسو، وذلك لإجلاء نحو 75 مواطنا أردنيا وعائلاتهم، ممن عبروا الحدود إليها قادمين من أوكرانيا، ومعظمهم من مدينة سومي، وذلك بتوجيهات من الملك عبدالله الثاني.

المصدر: عمون

وتابعت خلية الأزمة في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، طوال يوم أمس والليلة الماضية، مع مختلف الجهات الأردنية المعنية، تنظيم وتسهيل مغادرة المواطنين الأردنيين وعائلاتهم من وارسو إلى المملكة، ومن المتوقع وصولهم بعد ظهر اليوم الجمعة.

يذكر أنه وبتوجيهات ملكية كان قد تم تسيير طائرتين عسكريتين من سلاح الجو الملكي الأردني إلى بوخارست وبودابست، الأسبوع الماضي، لإجلاء 140 شخصا من الأردنيين وعائلاتهم القادمين من أوكرانيا.

المصدر: "عمون"