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مقتدى الصدر: أربيل لن تركع والكرد جزء لا يتجزأ من العراق

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مقتدى الصدر: أربيل لن تركع والكرد جزء لا يتجزأ من العراق
AFP
زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر - أرشيف
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علق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على قصف استهدف مدينة أربيل، وتسبب بأضرار لمحطة "كوردستان 24" الفضائية القريبة من مبنى قيد الإنشاء للقنصلية الأمريكية.

وأضاف الصدر في تغردة على "تويتر" أن أربيل "تحت نيران الخذلان والخسران.. وتحت طائلة التجويع.. وكأن الكرد ليسوا عراقيين".

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وأكد أن "الكرد هم رئة العراق وجزؤه الذي لا يتجزأ"..

وتابع قائلا إن "أربيل لن تركع إلا للإعتدال والسيادة والاستقلال"، داعيا الأكراد إلى الصبر حتى تحقيق "حكومة أغلبية وطنية" حسب تعبيره.

المصدر: RT

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