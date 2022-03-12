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القنصلية الأمريكية في أربيل تطلق صافرات الإنذار وتحليق لمروحيات أمريكية في سماء المدينة

مراسلنا: دوي انفجارات عنيفة في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق- فيديو

أخبار العالم العربي

مراسلنا: دوي انفجارات عنيفة في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق- فيديو
سقوط صواريخ على مدينة أربيل مجافظة إقليم كردستان العراق
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أفاد مراسل RT في العراق، بسماع دوي انفجارات عنيفة في محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.

وذكر مراسلنا أن المعلومات الأولية تشير إلى تعرض القنصلية الأمريكية في المدينة لقصف عنيف.

وأكد مراسلنا تعرض قناة "كردستان 24" بمصيف صلاح الدين في المدينة للقصف كونها قريبة من مبنى القنصلية، وأن القصف تسبب بأضرار مادية للقناة، من دون معرفة فيما إذا تسبب القصف في وقوع ضحايا.

وذكر شهود عيان أن القنصلية الأمريكية في أربيل أطلقت صافرات الإنذار، فيما شهدت سماء المدينة تحليقا مكثفا لمروحيات أمريكية في محيط القنصلية والمباني المجاورة.

المصدر: RT

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