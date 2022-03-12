إتلاف شواهد قبور ثلاثة شيوخ من الأسرة الحاكمة في الكويت والجهات الأمنية تتدخل

نقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مصدر أمني قوله إن شواهد قبور 3 شيوخ من الأسرة الحاكمة في البلاد تعرضت لإتلاف وتخريب من مجهولين يشتبه بأنه "متعمد".

وأضاف المصدر أن "رجال الأدلة الجنائية وأمن الدولة يجرون تحريات موسعة بعد بلاغ عن تخريب يشتبه بأنه متعمد طال شواهد ثلاثة قبور في مقبرة الشيوخ بالصليبخات". دون الكشف عن أسماء الشيوخ أصحاب القبور.

وأكد المصدر أن رجال الأدلة الجنائية وأمن الدولة يجرون تحرياتهم للكشف عمن يقف وراء هذه العملية وأسبابها.

المصدر: صحيفة "الراي"