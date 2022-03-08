الكويت.. محكمة الوزراء تقضي ببراءة جميع المتهمين في قضية "صندوق الجيش"

قضت محكمة كويتية، اليوم الثلاثاء، ببراءة جميع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"صندوق الجيش".

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وقضت محكمة الوزراء الكويتية، ببراءة جميع المتهمين في قضية صندوق الجيش، ونطق بالحكم في جلسة علنية.

وكانت محكمة الوزراء قد حددت في مطلع فبراير الماضي جلسة اليوم للنطق بالحكم في القضية المتهم فيها رئيس الوزراء السابق جابر المبارك ووزير الداخلية والدفاع الأسبق خالد الجراح ووكيل وزارة الدفاع السابق جسار الجسار وآخرون.

وأثيرت قضية "صندوق الجيش" في نوفمبر 2019، بعد تقديم الشيخ الراحل ناصر الصباح الذي كان حينذاك وزيرا للدفاع، بلاغا للنائب العام يتعلق بوجود شبهة جرائم تتعلق بالمال العام في مؤسسة الجيش خلال السنوات التي سبقت توليه الوزارة.

وأحال النائب العام البلاغ إلى محكمة الوزراء للتحقيق في القضية التي بلغت قيمة التجاوزات المالية فيها نحو 240 مليون دينار (790 مليون دولار)، والتي اتهم فيها قياديون بارزون منهم الشيخ جابر المبارك رئيس الحكومة السابق وخالد الجراح وزير الداخلية والدفاع.

المصدر: "سبق"